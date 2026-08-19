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AI Analyse

Goldman Sachs Group Inc.

Siemens Buy

08:26 Uhr
Siemens Buy
Aktie in diesem Artikel
Siemens AG
276,75 EUR 0,00 EUR 0,00%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens von 292 auf 319 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa passte ihre Schätzungen am Mittwoch an die Resultate des dritten Geschäftsquartals an. Bei ihrer Bewertung berücksichtigt sie zudem bereits in höherem Maße die Erwartungen an das Geschäftsjahr 2028./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 14:24 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siemens Buy

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
319,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
276,40 €		 Abst. Kursziel*:
15,41%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
276,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,27%
Analyst Name:
Daniela Costa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
301,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:26 Siemens Buy Goldman Sachs Group Inc.
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