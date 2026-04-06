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Marktkap. 142,79 Mrd. EUR

KGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
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WKN ENER6Y

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ISIN DE000ENER6Y0

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Symbol SMEGF

JP Morgan Chase & Co.

Siemens Energy Overweight

21:46 Uhr
Siemens Energy Overweight
Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy nach Eckdaten zum zweiten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Währungsschwankungen hätten zu einer optischen Abweichung von den Erwartungen geführt, schrieb Phil Buller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wegen einer starken Nachfrage seien die Jahresziele aber angehoben worden - und dies bei allen Kennziffern in deutlichem Maße./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 18:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 18:28 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Overweight

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
200,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
181,43 €		 Abst. Kursziel*:
10,24%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
187,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,92%
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
160,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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21:46 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
21:46 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
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