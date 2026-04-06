Siemens Energy Aktie
Marktkap. 142,79 Mrd. EURKGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Symbol SMEGF
Siemens Energy Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy nach Eckdaten zum zweiten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Währungsschwankungen hätten zu einer optischen Abweichung von den Erwartungen geführt, schrieb Phil Buller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wegen einer starken Nachfrage seien die Jahresziele aber angehoben worden - und dies bei allen Kennziffern in deutlichem Maße./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 18:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 18:28 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens Energy AG
Zusammenfassung: Siemens Energy Overweight
|Unternehmen:
Siemens Energy AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
200,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
181,43 €
|Abst. Kursziel*:
10,24%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
187,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,92%
|
Analyst Name:
Phil Buller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
160,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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