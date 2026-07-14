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JP Morgan Chase & Co.

Siemens Energy Overweight

15:31 Uhr
Siemens Energy Overweight
Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Phil Buller zog in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schlüsse aus den Resultaten des US-Konkurrenten GE Vernova, die auch bei Siemens Energy nach gutem Lauf zunächst sehr negative Spuren im Kurs hinterließen. Der Rückschlag um bis zu 9 Prozent bei Siemens Energy sei unbegründet. Er geht davon aus, dass sich diese Bewegung umkehrt und rät dazu, die Schwäche zum Kauf der Aktien zu nutzen./rob/tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 13:25 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 13:25 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Overweight

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
235,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
150,44 €		 Abst. Kursziel*:
56,21%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
150,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
56,35%
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
202,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Energy AG

15:31 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.07.26 Siemens Energy Buy UBS AG
15.07.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.07.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
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