ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Neutral" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Der Medizintechnikhersteller scheine längerfristig gut aufgestellt zu sein, um die Führungsposition im Bereich Bildgebung und Advanced Therapy beizubehalten, schrieb Analystin Thando Skosana in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Kurzfristig drohe aber etwas Gegenwind, vor allem in China./ajx/bek