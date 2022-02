NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Analystin Lisa Bedell Clive attestierte dem Medizintechnik-Konzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein starkes erstes Quartal. Nach oben angepasste Zielsetzungen seien getrieben vom rasant wachsenden Bedarf für Covid-19-Tests. Vor dem Hintergrund der Lieferkettenprobleme, die Wettbewerber zu spüren bekamen, sei die Leistung solide./tih/bek