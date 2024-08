Bernstein Research

Siemens Outperform

11:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 222 Euro belassen. Für die Elektrifizierung und Industrie-Software habe es eine starke Nachfrage gegeben, schrieb Analyst Nicholas Green in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Im Segment Automation habe sich der Lagerabbau wie erwartet fortgesetzt. Die Marktreaktion auf die Zahlen sollte positiv sein./bek/mis

