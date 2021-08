NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 154 Euro belassen. Beim Umsatz habe der Industriekonzern von der Tochter Siemens Healthineers profitiert, schrieb Analyst Mark Fielding in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Alles in allem sollten die Zahlen am Markt gut ankommen./bek/ag