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Symbol SMAWF

JP Morgan Chase & Co.

Siemens Overweight

06.08.26
Siemens Overweight
Aktie in diesem Artikel
Siemens AG
279,80 EUR 6,70 EUR 2,45%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 345 Euro auf "Overweight" belassen. Wachstum auf breiter Basis habe für eine positive Überraschung und steigende Ziele gesorgt, schrieb Phil Buller am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Im Fokus stehe die China-Dynamik von Digital Industries./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:10 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:11 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Juergen_Wallstabe / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siemens Overweight

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
345,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
271,40 €		 Abst. Kursziel*:
27,12%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
279,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,30%
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
290,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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