Ströer Aktie
Marktkap. 2,23 Mrd. EURKGV 16,44 Div. Rendite 5,00%
WKN 749399
ISIN DE0007493991
Symbol SOTDF
AI Analyse
Ströer SECo Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ströer nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Der Werbevermarkter habe bei Umsatz und operativem Ergebnis (Ebitda) die Erwartungen knapp übertroffen, schrieb Marcus Diebel am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Dies belege die intakte strukturelle Wachstumsstory - Ströer gewinne im Werbebereich weiter Marktanteile zulasten von TV und Print./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 06:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:02 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: STRÖER
Zusammenfassung: Ströer Overweight
|Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
46,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
38,42 €
|Abst. Kursziel*:
19,73%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
40,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,66%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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