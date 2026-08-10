DAX 26.441 +0,4%ESt50 6.564 +0,5%MSCI World 5.011 +0,1%Top 10 Crypto 8,2785 +1,4%Nas 26.588 +0,5%Bitcoin 55.291 +0,6%Euro 1,1528 +0,0%Öl 87,38 -1,8%Gold 4.378 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 SAP 716460 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Nebius A1JGSL Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 Allianz 840400 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX höher - Rekord in Reichweite -- Asiens Börsen letztlich uneins -- thyssenkrupp verfehlt Erwartungen -- Gold, SMA Solar, RWE, Virgin Galactic, Cerebras, D-Wave, BYD im Fokus
Top News
Analyse: So bewertet Warburg Research die Brenntag SE-Aktie Analyse: So bewertet Warburg Research die Brenntag SE-Aktie
Deutsche Bank AG veröffentlicht Bewertung: EON SE-Aktie mit Buy Deutsche Bank AG veröffentlicht Bewertung: EON SE-Aktie mit Buy
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ströer Aktie

Kaufen
Verkaufen
Ströer Aktien-Sparplan
40,12 EUR +0,54 EUR +1,36 %
STU
finanzen.net zero
Ströer jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 2,23 Mrd. EUR

KGV 16,44 Div. Rendite 5,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 749399

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007493991

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SOTDF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Ströer SECo Overweight

09:36 Uhr
Ströer SECo Overweight
Aktie in diesem Artikel
Ströer SE & Co. KGaA
40,12 EUR 0,54 EUR 1,36%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ströer nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Der Werbevermarkter habe bei Umsatz und operativem Ergebnis (Ebitda) die Erwartungen knapp übertroffen, schrieb Marcus Diebel am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Dies belege die intakte strukturelle Wachstumsstory - Ströer gewinne im Werbebereich weiter Marktanteile zulasten von TV und Print./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 06:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:02 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: STRÖER

Zusammenfassung: Ströer Overweight

Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
46,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
38,42 €		 Abst. Kursziel*:
19,73%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
40,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,66%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

09:41 Ströer Market-Perform Bernstein Research
09:36 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 Ströer Market-Perform Bernstein Research
08.07.26 Ströer Sell Goldman Sachs Group Inc.
03.06.26 Ströer Sell Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA

Dow Jones Ausblick bestätigt Ströer-Aktie fester: Beschleunigtes Wachstum im zweiten Quartal Ströer-Aktie fester: Beschleunigtes Wachstum im zweiten Quartal
EQS Group EQS-NVR: Ströer SE & Co. KGaA: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
dpa-afx Ströer verdient operativ mehr als erwartet - Prognose bestätigt
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX sackt am Montagmittag ab
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: SDAX beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone
EQS Group EQS-AFR: Ströer SE & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
finanzen.net Ströer SE-Aktie: Experten empfehlen Ströer SE im Juli mehrheitlich zum Verkauf
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Handelsende Pluszeichen im SDAX
dpa-afx Ströer-Aktie springt auf höchsten Stand seit Mai - Spekulation um Investoren-Einstieg
EQS Group EQS-NVR: Ströer SE & Co. KGaA: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: Ströer SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Ströer plans a dividend of €1.85 for fiscal year 2025 and approves a share buyback program of up to €50 million
EQS Group EQS-AFR: Ströer SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Ströer SE & Co. KGaA zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.