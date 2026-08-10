JP Morgan Chase & Co.

Ströer SECo Overweight

09:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ströer nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Der Werbevermarkter habe bei Umsatz und operativem Ergebnis (Ebitda) die Erwartungen knapp übertroffen, schrieb Marcus Diebel am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Dies belege die intakte strukturelle Wachstumsstory - Ströer gewinne im Werbebereich weiter Marktanteile zulasten von TV und Print./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 06:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:02 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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