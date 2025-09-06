DAX 23.807 +0,9%ESt50 5.363 +0,8%Top 10 Crypto 15,80 +0,0%Dow 45.480 +0,2%Nas 21.819 +0,6%Bitcoin 95.324 +0,5%Euro 1,1762 +0,4%Öl 66,12 +0,7%Gold 3.635 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt fester -- Wall Street fester -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- EchoStar, AMD, Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Gold im Fokus
Top News
Warum der Euro am Montag zum Dollar zulegen kann - Argentinischer Peso gerät deutlich unter Druck Warum der Euro am Montag zum Dollar zulegen kann - Argentinischer Peso gerät deutlich unter Druck
Mega-Aktienpaket: Tesla will Musk zum Billionär machen - was das für die Aktie bedeutet Mega-Aktienpaket: Tesla will Musk zum Billionär machen - was das für die Aktie bedeutet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ströer Aktie

Kaufen
Verkaufen
Ströer Aktien-Sparplan
40,60 EUR +0,60 EUR +1,50 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,21 Mrd. EUR

KGV 19,65 Div. Rendite 4,99%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 749399

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007493991

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SOTDF

JP Morgan Chase & Co.

Ströer SECo Overweight

21:21 Uhr
Ströer SECo Overweight
Aktie in diesem Artikel
Ströer SE & Co. KGaA
40,60 EUR 0,60 EUR 1,50%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ströer anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Marcus Diebel passte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen leicht an das schwächere Werbemarktumfeld an./rob/la/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 18:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 18:27 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: STRÖER

Zusammenfassung: Ströer Overweight

Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
56,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
40,50 €		 Abst. Kursziel*:
38,27%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
40,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,93%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
64,94 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

21:21 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:16 Ströer Buy Warburg Research
02.09.25 Ströer Buy UBS AG
22.08.25 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.25 Ströer Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu RENK

finanzen.net Verteidigungsboom Rüstungsbranche im Aufwind: Das treibt die Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT an Rüstungsbranche im Aufwind: Das treibt die Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT an
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung mit Gewinnen
finanzen.net RENK Aktie News: RENK zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt
finanzen.net XETRA-Handel: MDAX im Plus
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX am Mittag im Aufwind
finanzen.net RENK Aktie News: RENK zeigt sich am Mittag gestärkt
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Start auf grünem Terrain
finanzen.net RENK Aktie News: RENK am Vormittag im Plus
finanzen.net Wie Experten die RENK-Aktie im August einstuften
EQS Group EQS-PVR: RENK Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: RENK Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: RENK Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: RENK Group AG reports strong revenue and earnings in H1 2025 – total order backlog at record level
EQS Group EQS-PVR: RENK Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: RENK Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: RENK Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: RENK Group AG: Exercise of Option by KNDS N.V.
RSS Feed
RENK zu myNews hinzufügen