SUSS MicroTec Aktie
Marktkap. 1,5 Mrd. EURKGV 16,23 Div. Rendite 0,10%
WKN A1K023
ISIN DE000A1K0235
Symbol SESMF
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Suss Microtec von 94 auf 96 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der Auftragseingang des Anlagenbauers für den Halbleitermarkt sei herausragend gewesen, schrieb Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Resümee des Quartalsberichts. Die Berechenbarkeit der Geschäfte 2027 sei stärker als bisher./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SUSS MicroTec SE
Zusammenfassung: SUSS MicroTec Buy
|Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
96,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
79,00 €
|Abst. Kursziel*:
21,52%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
84,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,41%
|
Analyst Name:
Michael Kuhn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
108,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Deutsche Bank AG
|06.08.26
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