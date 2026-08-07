SUSS MicroTec Aktie
Marktkap. 1,5 Mrd. EURKGV 16,23 Div. Rendite 0,10%
WKN A1K023
ISIN DE000A1K0235
Symbol SESMF
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Verkaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Suss Microtec nach Zahlen zum zweiten Quartal von 80 auf 72 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der starke Auftragseingang des Halbleiterzulieferers sichere zwar eine bessere Berechenbarkeit der Umsatzentwicklung bis weit in das kommende Jahr hinein, schrieb Armin Kremser in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Zudem seien neue Produktlinien etwa in den Bereichen Waferreinigung und Projektionsscanner gut angelaufen und diversifizierten das Produktportfolio. Allerdings spreche die anhaltende Bewertungskompression im gesamten Sektor noch nicht für ein attraktives Wiedereinstiegsniveau./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 16:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 17:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SUSS MicroTec SE
Zusammenfassung: SUSS MicroTec Verkaufen
|Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Verkaufen
|Kurs*:
79,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Verkaufen
|Kurs aktuell:
83,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Armin Kremser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
108,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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