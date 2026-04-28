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Symbol TMUS

Barclays Capital

T-Mobile US Overweight

09:06 Uhr
T-Mobile US Overweight
Aktie in diesem Artikel
T-Mobile US
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für T-Mobile US mit einem Kursziel von 245 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die drei großen US-Telekomanbieter hätten im ersten Quartal alle ein gesundes Abonnentenwachstum vermeldet, schrieb Kannan Venkateshwar am Mittwoch. Er glaubt aber nicht daran, dass die Debatte um die Wettbewerbsintensität angesichts der unterschiedlichen Preis- und Umsatzentwicklungen in der Branche damit nachlässt./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 04:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 04:19 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: T-Mobile US Overweight

Unternehmen:
T-Mobile US		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 245,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 186,72		 Abst. Kursziel*:
31,21%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 189,20		 Abst. Kursziel aktuell:
29,49%
Analyst Name:
Kannan Venkateshwar 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 269,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu T-Mobile US

09:06 T-Mobile US Overweight Barclays Capital
24.04.26 T-Mobile US Overweight Barclays Capital
23.04.26 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.04.26 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
18.03.26 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
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