ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Tesla nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1400 US-Dollar belassen. Trotz bereits hoher Erwartungen an den Quartalsbericht, die im Aktienkurs zum Ausdruck gekommen seien, habe der Elektroautohersteller mit einem soliden Ergebnis je Aktie überzeugt, schrieb Analyst Dan Levy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Wachstumsgeschichte sei nach wie vor auch langfristig intakt./ck/ajx