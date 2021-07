Aktie in diesem Artikel Tesla 571,30 EUR

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tesla nach Auslieferungszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 660 US-Dollar belassen. Die Auslieferungen hätten im zweiten Quartal die Erwartungen recht exakt erfüllt, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Montag vorliegenden Studie. Trotz der Halbleiter-Knappheit habe es für ein Rekordquartal gereicht, was gut sei für die Stimmung. Schwächer als gedacht sei aber der Produktmix gerade mit den Elektroauto-Serien X und S./tih/gl