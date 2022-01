Zwiegespalten

Kaum eine Aktie polarisiert an den Aktienmärkten so sehr wie das Tesla-Papier. Da gibt es die einen, die stets an die glänzende Zukunft des Elektro-Pioniers geglaubt haben, aber auch die anderen, die sich sicher sind, dass die hohe Bewertung Teslas nicht gerechtfertigt ist. Doch wo geht es nun hin für die Tesla-Aktie - auf 67 oder doch eher 1.580 US-Dollar?