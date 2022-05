Aktie in diesem Artikel Tesla 638,30 EUR

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Tesla auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1100 US-Dollar belassen. Nach dem Preissprung im März hätten viele Rohstoffpreise zuletzt wieder nachgegeben, was das Risiko für rohstoffpreisbedingte, deutlichere Rückgänge der Gewinnmargen für die Autobauer reduziere, schrieb Analyst Juan Perez-Carrascosa in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Zudem reichten die Erhöhungen der Verkaufspreise durch die Hersteller wohl aus, um den Rohstoffkostendruck auf die Margen auszugleichen - zumindest kurzfristig. Insgesamt seien Unternehmen wie Mercedes-Benz, BMW und Tesla auch am wenigsten vom Margendruck betroffen, darunter litten eher die Massenhersteller./mis/ck