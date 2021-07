Aktie in diesem Artikel Tesla 571,80 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla nach Auslieferungszahlen für das zweite Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 725 US-Dollar belassen. Der US-Elektroautobauer habe die vom Unternehmen selbst erhobenen Markterwartungen etwas übertroffen, schrieb Analyst Joseph Spak in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Produktion könnte in puncto Halbleiter-Knappheit das Schlimmste für Tesla schon vorbei sein./la/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2021 / 10:46 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2021 / 10:46 / EDT