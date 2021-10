Aktie in diesem Artikel Tesla 687,00 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Tesla von 745 auf 755 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Analyst Joseph Spak passte seine Schätzungen in einer am Montag vorliegenden Studie an unerwartet gute Auslieferungszahlen im dritten Quartal an./ag/mis