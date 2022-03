Aktie in diesem Artikel Tesla 976,80 EUR

7,23% Charts

News

Analysen

Tesla 976,80 EUR 7,23% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Aktie des US-Elektroautobauers Tesla auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 1045 US-Dollar belassen. Analyst Joseph Spak erhöhte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Absatzschätzung für das laufende Quartal um drei Prozent an und liegt nach eigener Angaben nun um rund sechs Prozent über der Konsensschätzung./gl/he