JP Morgan Chase & Co.

thyssenkrupp Neutral

10:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Thyssenkrupp nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 12,80 Euro belassen. Die Finanzkennziffern und die Barmittelentwicklung des Industrie- und Stahlkonzerns hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Dominic O'Kane am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Die etwas eingeengten Jahreszielspannen sollten wenig an den Konsensschätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) ändern. Die angehobene Prognose für das bereinigte Ebit im Stahlgeschäft liege immer noch unter seiner Schätzung. Das werfe die Frage auf, ob sie nur übermäßig konservativ oder eine Indikation für eine künftige Schwäche dieses Bereichs sei./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:54 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: thyssenkrupp AG