TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie
Marktkap. 5,05 Mrd. EUR
WKN TKMS00
ISIN DE000TKMS001
Symbol TKMSF
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für TKMS auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Adrien Rabier erachtet das 2026er-Umsatzziel des Rüstungskonzerns angesichts der Entwicklung im ersten Halbjahr als übermäßig konservativ, wie er am Mittwoch mit Blick auf die am 12. August anstehenden Quartalszahlen schrieb. Auch bei der Gewinnmarge (Ebit-Marge) rechnet der Experte eher mit 7 Prozent statt mit wie vom Unternehmen angepeilt mehr als 6 Prozent für 2026./rob/ajx/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 10:10 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 10:10 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
76,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
81,90 €
|Abst. Kursziel*:
-7,20%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
82,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,88%
|
Analyst Name:
Adrien Rabier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
93,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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