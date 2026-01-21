DAX 24.856 +0,0%ESt50 5.935 -0,4%MSCI World 4.501 +0,0%Top 10 Crypto 11,78 -1,6%Nas 23.436 +0,9%Bitcoin 75.885 -0,3%Euro 1,1738 -0,2%Öl 65,03 +1,0%Gold 4.914 -0,5%
Microsoft-Aktie im Aufwind: Pentagon-Millionenauftrag und Mercedes-F1-Partnerschaft im Fokus
BASF-Aktie in Rot: Gewinnrückgang im abgelaufenen Jahr größer als erwartet
TotalEnergies Aktie

Marktkap. 125,11 Mrd. EUR

KGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
WKN 850727

ISIN FR0000120271

Symbol TTE

TotalEnergies
57,82 EUR 0,79 EUR 1,39%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Totalenergies auf "Hold" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Aufgrund niedrigerer Ölpreise dürften die Ergebnisse der integrierten europäischen Ölkonzerne im vierten Quartal schwächer ausfallen, schrieb Henry Tarr in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Der Gegenwind könne 2026 anhalten. Seine Sektorfavoriten sind BP und Neste./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 18:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TotalEnergies Hold

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
57,71 €		 Abst. Kursziel*:
-1,23%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
57,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,42%
Analyst Name:
Henry Tarr 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
64,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TotalEnergies

11:56 TotalEnergies Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.01.26 TotalEnergies Buy UBS AG
20.01.26 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
20.01.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
20.01.26 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu TotalEnergies

finanzen.net EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: Hätte sich eine Anlage in TotalEnergies vor einem Jahr inzwischen bezahlt gemacht?
Dow Jones TotalEnergies-Aktie fester: Produktionssteigerung kompensiert schwächere Preise
dpa-afx Raffineriegeschäft hilft Totalenergies über sinkenden Ölpreis hinweg
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TotalEnergies-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Totalenergies auf 'Buy' und Ziel auf 66 Euro
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TotalEnergies-Investment von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net So stuften die Analysten die TotalEnergies-Aktie im vergangenen Monat ein
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel Verlust hätte eine TotalEnergies-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Benzinga TotalEnergies Strengthens Portfolio With Bahrain JV, Nigeria Sale
EN, TOTAL Bahrain: TotalEnergies and Bapco Energies Launch BxT Trading, a New Player in the Trading of Petroleum Products in the Middle East
EN, TOTAL Nigeria: TotalEnergies Signs a Sale and Purchase Agreement in view of Divesting its Oil Interest in Renaissance JV (formerly SPDC)
EN, TOTAL Lebanon: TotalEnergies enters Block 8 offshore exploration permit
Benzinga Peering Into TotalEnergies SE&#39;s Recent Short Interest
Zacks The Zacks Analyst Blog Amazon, Palantir, TotalEnergies and MIND Technology
Zacks Top Research Reports for Amazon.com, Palantir & TotalEnergies
Business Times TotalEnergies sues Charge+ over sale of EV charging assets
