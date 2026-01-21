TotalEnergies Aktie
Marktkap. 125,11 Mrd. EURKGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTE
TotalEnergies Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Totalenergies auf "Hold" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Aufgrund niedrigerer Ölpreise dürften die Ergebnisse der integrierten europäischen Ölkonzerne im vierten Quartal schwächer ausfallen, schrieb Henry Tarr in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Der Gegenwind könne 2026 anhalten. Seine Sektorfavoriten sind BP und Neste./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 18:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: TotalEnergies Hold
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
57,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
57,71 €
|Abst. Kursziel*:
-1,23%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
57,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,42%
|
Analyst Name:
Henry Tarr
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
64,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
