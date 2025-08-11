Valeo SA Aktie
Marktkap. 2,45 Mrd. EURKGV 13,97 Div. Rendite 4,51%
WKN A2ALDB
ISIN FR0013176526
Symbol VLEEF
Valeo SA Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Valeo von 8,15 auf 8,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Robustheit der Autozulieferer im ersten Halbjahr sollte sich in der zweiten Jahreshälfte trotz Unsicherheiten fortsetzen, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Für Forvia hob sie ihre Schätzungen an, für Valeo ließ sie sie weitgehend unverändert. Für Schaeffler jedoch reduzierte sie ihre Prognosen. Forvia bleibt ihr Favorit, danach folgt Valeo und auf Platz drei Schaeffler. Letzterer habe mit den Resultaten für das erste Halbjahr die Erwartungen verfehlt./ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 11:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 11:11 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com
Zusammenfassung: Valeo SA Hold
|Unternehmen:
Valeo SA
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
8,80 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
10,15 €
|Abst. Kursziel*:
-13,26%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
10,14 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-13,21%
|
Analyst Name:
Vanessa Jeffriess
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Valeo SA
|18:21
|Valeo SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|Valeo SA Neutral
|UBS AG
|25.07.25
|Valeo SA Hold
|Deutsche Bank AG
|25.07.25
|Valeo SA Neutral
|UBS AG
|25.07.25
|Valeo SA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
