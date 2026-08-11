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AI Analyse

DZ BANK

Vestas Wind Systems A-S Kaufen

17:06 Uhr
Vestas Wind Systems A-S Kaufen
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Vestas Wind Systems A-S
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vestas nach dem Bericht zum zweiten Quartal von 220 auf 240 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Aristotelis Moutopoulos hob in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die angehobene Spanne für die operative Ergebnismarge positiv hervor. Dies gehe vor allem auf die starken Windturbinen-Auslieferungen zurück, schrieb er. Das Management habe zudem betont, dass das mittelfristige Margenziel von 10 Prozent in Sichtweite komme. Sehr positiv wertet er obendrein die erneute Auflage eines Aktienrückkaufprogramms über 400 Millionen Euro./ck/rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 16:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 16:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Kaufen

Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
28,34 €		 Abst. Kursziel*:
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Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Aristotelis Moutopoulos 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
199,13 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vestas Wind Systems A-S

17:06 Vestas Wind Systems A-S Kaufen DZ BANK
10:41 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:11 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
06.08.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.07.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
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