Vestas Wind Systems A-S Aktie
Marktkap. 15,72 Mrd. EURKGV 26,51 Div. Rendite 0,56%
WKN A3CMNS
ISIN DK0061539921
Symbol VWSYF
Vestas Wind Systems A-S Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas nach einem Treffen mit Analysten auf "Overweight" mit einem Kursziel von 164 dänischen Kronen belassen. Das Management des Windturbinenherstellers habe den Fokus auf den Rest des laufenden Jahrzehnts gerichtet, schrieb Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Vorgaben von US-Präsident Trump hätten das Zeug, die Lage zu verändern. Grundsätzlich sei die Energienachfrage in den USA sehr groß./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 09:29 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 09:29 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Overweight
|Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
164,00 DKK
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
15,14 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Akash Gupta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
151,63 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Vestas Wind Systems A-S
|15:01
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|13.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|UBS AG
|01.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Verkaufen
|DZ BANK
|04.12.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|08.11.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|03.05.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|19.03.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|07.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|04.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.