DAX 24.813 +1,1%ESt50 5.912 +1,1%MSCI World 4.481 +0,8%Top 10 Crypto 12,46 -5,1%Nas 23.436 +0,9%Bitcoin 80.146 +2,6%Euro 1,1696 -0,2%Öl 61,59 +1,3%Gold 4.445 +2,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Chevron 852552 ExxonMobil 852549 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 SAP 716460 Lufthansa 823212 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach Rekord fester -- Wall Street freundlich -- US-Militäreinsatz in Venezuela -- Rüstungsaktien mit Kurssprung -- Microsoft, Allianz, SAP, Ölaktien, Bayer, Infineon, Bitcoin im Fokus
Top News
SAP-Aktie nach 52-Wochen-Tief im Plus: Warum der Softwareriese 2026 vor einer entscheidenden Phase steht SAP-Aktie nach 52-Wochen-Tief im Plus: Warum der Softwareriese 2026 vor einer entscheidenden Phase steht
Small-Cap-KI-Aktien und Gold: Goldman Sachs-Umfrage enthüllt Anlagetrends 2026 Small-Cap-KI-Aktien und Gold: Goldman Sachs-Umfrage enthüllt Anlagetrends 2026
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Vestas Wind Systems A-S Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
24,33 EUR +0,40 EUR +1,67 %
STU
24,23 EUR +0,29 EUR +1,21 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 23,86 Mrd. EUR

KGV 26,51 Div. Rendite 0,56%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3CMNS

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DK0061539921

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol VWSYF

JP Morgan Chase & Co.

Vestas Wind Systems A-S Overweight

16:41 Uhr
Vestas Wind Systems A-S Overweight
Aktie in diesem Artikel
Vestas Wind Systems A-S
24,33 EUR 0,40 EUR 1,67%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vestas vor den Jahreszahlen Anfang Februar auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 dänischen Kronen belassen. Akash Gupta berücksichtigt in seiner Einschätzung vom Montag die Großaufträge für den Windturbinenkonzern ebenso wie Wechselkurseffekte sowie seine jüngsten Gespräche mit dem Unternehmen. Änderungen an seinen Umsatz- und Margenannahmen für 2025/26 gebe es kaum, da der Anstieg der Schätzungen im Bereich Power Solutions die Kürzungen im Service-Bereich ausgleiche./rob/ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: dedek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Overweight

Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
200,00 DKK
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
24,20 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Akash Gupta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
166,11 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vestas Wind Systems A-S

16:41 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:11 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
02.01.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.12.25 Vestas Wind Systems A-S Kaufen DZ BANK
11.12.25 Vestas Wind Systems A-S Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S

finanzen.net Analysten sehen bei Vestas Wind Systems A-S-Aktie Potenzial
dpa-afx Aktien von Orsted, Vestas und Co. uneins: US-Regierung stoppt Offshore-Windprojekte
dpa-afx Siemens Energy-Aktie mit erneutem Rekordhoch: GE Vernova-Signale sorgen für Aufwind
TraderFox Stocks in Action: Kion, Siemens Energy, Formycon, Vestas, Schneider Electric
finanzen.net November 2025: Experten empfehlen Vestas Wind Systems A-S-Aktie mehrheitlich zum Kauf
finanzen.net Vestas Wind Systems A-S: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
dpa-afx Vestas-Aktie springt zweistellig hoch: Ziele nach überraschend gutem Quartal eingeengt
finanzen.net Ausblick: Vestas Wind Systems A-S informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Zacks Is Vestas Wind Systems (VWDRY) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
Zacks What Makes Vestas Wind Systems AS (VWDRY) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
Zacks Vestas Wind Systems (VWDRY) Shows Fast-paced Momentum But Is Still a Bargain Stock
Zacks Here Is Why Bargain Hunters Would Love Fast-paced Mover Vestas Wind Systems (VWDRY)
Zacks Fast-paced Momentum Stock Vestas Wind Systems (VWDRY) Is Still Trading at a Bargain
Zacks Why Fast-paced Mover Vestas Wind Systems (VWDRY) Is a Great Choice for Value Investors
Benzinga Vestas Wind Systems Earnings Analysis: Q4 Recap
Benzinga Earnings Breakdown: Vestas Wind Systems Q4
RSS Feed
Vestas Wind Systems A-S zu myNews hinzufügen