Vestas Wind Systems A-S Aktie
Marktkap. 23,86 Mrd. EURKGV 26,51 Div. Rendite 0,56%
WKN A3CMNS
ISIN DK0061539921
Symbol VWSYF
Vestas Wind Systems A-S Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vestas vor den Jahreszahlen Anfang Februar auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 dänischen Kronen belassen. Akash Gupta berücksichtigt in seiner Einschätzung vom Montag die Großaufträge für den Windturbinenkonzern ebenso wie Wechselkurseffekte sowie seine jüngsten Gespräche mit dem Unternehmen. Änderungen an seinen Umsatz- und Margenannahmen für 2025/26 gebe es kaum, da der Anstieg der Schätzungen im Bereich Power Solutions die Kürzungen im Service-Bereich ausgleiche./rob/ajx/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Overweight
|Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
200,00 DKK
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
24,20 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Akash Gupta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
166,11 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
