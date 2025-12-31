JP Morgan Chase & Co.

Vestas Wind Systems A-S Overweight

16:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vestas vor den Jahreszahlen Anfang Februar auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 dänischen Kronen belassen. Akash Gupta berücksichtigt in seiner Einschätzung vom Montag die Großaufträge für den Windturbinenkonzern ebenso wie Wechselkurseffekte sowie seine jüngsten Gespräche mit dem Unternehmen. Änderungen an seinen Umsatz- und Margenannahmen für 2025/26 gebe es kaum, da der Anstieg der Schätzungen im Bereich Power Solutions die Kürzungen im Service-Bereich ausgleiche./rob/ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

