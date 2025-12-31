DAX 25.398 -0,1%ESt50 6.044 +0,2%MSCI World 4.525 +0,1%Top 10 Crypto 12,84 +3,4%Nas 23.710 -0,1%Bitcoin 81.462 -0,4%Euro 1,1652 +0,1%Öl 65,68 +0,3%Gold 4.634 +1,0%
Vestas Wind Systems A-S Aktie

Marktkap. 23,88 Mrd. EUR

KGV 26,51 Div. Rendite 0,56%
JP Morgan Chase & Co.

Vestas Wind Systems A-S Overweight

11:06 Uhr
Vestas Wind Systems A-S Overweight
Vestas Wind Systems A-S
25,10 EUR 0,85 EUR 3,51%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas nach Windkraftauktionen in Großbritannien auf "Overweight" belassen. Die zugeteilte Kapazitäten hätten ein rekordhohes Volumen, schrieb Akash Gupta am Mittwoch. Dies sei positiv für die Offshore-Windkraftspezialisten Vestas und die Siemens-Energy-Sparte Gamesa. Außerdem sei dies erfreulich für Kabelhersteller wie Prysmian, Nexans und NKT./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:55 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Overweight

Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
25,16 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Akash Gupta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
172,50 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vestas Wind Systems A-S

11:06 Vestas Wind Systems A-S Outperform Bernstein Research
11:06 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:56 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
09:16 Vestas Wind Systems A-S Underweight Barclays Capital
13.01.26 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

