Vestas Wind Systems A-S Aktie
Marktkap. 23,88 Mrd. EURKGV 26,51 Div. Rendite 0,56%
WKN A3CMNS
ISIN DK0061539921
Symbol VWSYF
Vestas Wind Systems A-S Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas nach Windkraftauktionen in Großbritannien auf "Overweight" belassen. Die zugeteilte Kapazitäten hätten ein rekordhohes Volumen, schrieb Akash Gupta am Mittwoch. Dies sei positiv für die Offshore-Windkraftspezialisten Vestas und die Siemens-Energy-Sparte Gamesa. Außerdem sei dies erfreulich für Kabelhersteller wie Prysmian, Nexans und NKT./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:55 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Overweight
|Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
25,16 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Akash Gupta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
172,50 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Vestas Wind Systems A-S
|11:06
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|11:06
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:56
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|09:16
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|11:06
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|11:06
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:56
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|09:16
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|11:06
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|11:06
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:56
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|01.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Verkaufen
|DZ BANK
|04.12.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|08.11.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|03.10.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|15.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG