DAX 24.697 -1,2%ESt50 6.217 -0,8%MSCI World 4.745 -0,2%Top 10 Crypto 7,7495 +1,4%Nas 25.359 -0,5%Bitcoin 52.555 +0,0%Euro 1,1412 +0,3%Öl 72,48 -3,2%Gold 4.047 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SpaceX A42D4F Micron Technology 869020 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 SAP 716460 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Allianz 840400 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Sorgen nehmen zu: DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich schwach -- Zalando: BaFin prüft Verstöße beim Jahresabschluss -- BYD, Gold, Bitcoin, Microsoft, ON, Chip-Aktien, Bayer im Fokus
Top News
VW-Aktie kaum verändert: Konzern will laut Medienberichten weitere 50.000 Stellen streichen VW-Aktie kaum verändert: Konzern will laut Medienberichten weitere 50.000 Stellen streichen
Nach dem Erfolg vor dem Supreme Court: Darum sieht ein Experte wieder mehr Potenzial für die Bayer-Aktie Nach dem Erfolg vor dem Supreme Court: Darum sieht ein Experte wieder mehr Potenzial für die Bayer-Aktie
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Volvo (B) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Volvo (B) Aktien-Sparplan
29,55 EUR +0,78 EUR +2,71 %
FSE
29,59 EUR -0,13 EUR -0,44 %
HAML
finanzen.net zero
Volvo (B) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 58,47 Mrd. EUR

KGV 17,46 Div. Rendite 2,87%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 855689

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN SE0000115446

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol VOLVF

Bernstein Research

Volvo AB (B) Market-Perform

10:36 Uhr
Volvo AB (B) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Volvo AB (B)
29,55 EUR 0,78 EUR 2,71%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 320 schwedischen Kronen auf "Market-Perform" belassen. Dies schrieb Eunice Lee am Donnerstag in der jährlichen Bestandsaufnahme der Investmentbank zur "elektrischen Revolution" in der globalen Fahrzeugbranche. Dieses Mal widmete sie sich der Stabilität der Lieferkette, die angesichts der unterschiedlichen Elektrifizierungs-Akzeptanz und den geopolitischen Risiken an Bedeutung gewinne. Fahrzeughersteller und ihre Zulieferer stünden unter zunehmendem Druck, Verwerfungen zu antizipieren und zu meistern - quer durch Beschaffung, Produktion und Logistik. Die Herausforderung für die Europäer liege darin, sich weiterhin Relevanz auf dem Heimatmarkt zu sichern./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Volvo (B) Market-Perform

Unternehmen:
Volvo AB (B)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
320,00 SEK
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
29,56 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Eunice Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
359,43 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volvo AB (B)

10:36 Volvo (B) Market-Perform Bernstein Research
25.06.26 Volvo (B) Buy UBS AG
25.06.26 Volvo (B) Market-Perform Bernstein Research
18.06.26 Volvo (B) Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.06.26 Volvo (B) Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Volvo AB (B)

finanzen.net NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (B)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (B)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (B) von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Börse New York in Rot: NASDAQ Composite notiert zum Ende des Mittwochshandels im Minus
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (B) von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (B)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Börse New York in Rot: So entwickelt sich der NASDAQ Composite aktuell
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Volvo (B) von vor 10 Jahren abgeworfen
PR Newswire Changes to the Volvo Group Executive Board and Renault Trucks management team
PR Newswire New number of votes in AB Volvo
PR Newswire Volvo Group - the second quarter 2025
RSS Feed
Volvo AB (B) zu myNews hinzufügen