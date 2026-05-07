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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Vonovia SE Overweight

18:01 Uhr
Vonovia SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
Vonovia SE
16,61 EUR 0,03 EUR 0,18%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia auf "Overweight" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Neil Green beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie einmal mehr mit der Situation, dass eine neue Koalition in Berlin die Enteignung von Wohnungsbeständen von Vermietern vorantreiben könnte. Die Bundesregierung habe nun erste Einzelheiten zu einem "Investitionsschutzgesetz" bekannt gegeben, mit dem ein solches Vorhaben unterbunden werden solle. Wie bereits von ihm erwähnt, seien Veräußerungen und der Schuldenabbau für die Bewertung von Vonovia außerdem von zentraler Bedeutung./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 13:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 13:42 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vonovia SE

Zusammenfassung: Vonovia Overweight

Unternehmen:
Vonovia SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
16,63 €		 Abst. Kursziel*:
56,39%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
16,61 €		 Abst. Kursziel aktuell:
56,53%
Analyst Name:
Neil Green 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,31 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vonovia SE

19.10.26 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Vonovia Buy Jefferies & Company Inc.
01.10.26 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.26 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.09.26 Vonovia Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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