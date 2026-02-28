DAX 23.791 -3,4%ESt50 5.772 -3,6%MSCI World 4.453 -0,1%Top 10 Crypto 9,0425 +3,7%Nas 22.517 -1,0%Bitcoin 60.016 +2,0%Euro 1,1611 +0,0%Öl 83,49 +1,9%Gold 5.151 +1,2%
Yara International ASA Aktie

43,59 EUR -0,14 EUR -0,32 %
STU
39,53 CHF +0,04 CHF +0,10 %
BRX
Marktkap. 11,05 Mrd. EUR

KGV 548,01 Div. Rendite 1,66%
WKN A0BL7F

ISIN NO0010208051

Symbol YRAIF

JP Morgan Chase & Co.

Yara International ASA Underweight

08:16 Uhr
Yara International ASA Underweight
Yara International ASA
43,59 EUR -0,14 EUR -0,32%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Yara auf "Underweight" belassen. Chetan Udeshi und Angelina Glazova untersuchten Europas Chemiebranche in einer am Mittwoch vorliegenden Analyse hinsichtlich ihrer Sensibilität für die Öl- und Gaspreise und stellten verschiedene Szenarien auf. Im Nahen Osten werde unter anderem viel Stickstoffdünger produziert. Ein längerer Lieferausfall könnte kurzfristig der norwegischen Yara in Form steigender Margen zugutekommen./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 00:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 00:36 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Yara International ASA Underweight

Unternehmen:
Yara International ASA		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
477,00 NKr		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Angelina Glazova 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
484,00 NKr

*zum Zeitpunkt der Analyse

Yara International ASA zu myNews hinzufügen