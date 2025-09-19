DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto15,73 -1,7%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin96.197 -2,1%Euro1,1743 ±-0,0%Öl67,18 +0,8%Gold3.713 +0,8%
Abnehmmittel-Expansion

Metsera-Aktie im Fokus: Pfizer plant wohl Milliardenübernahme - Konkurrenz für Novo Nordisk?

22.09.25 08:52 Uhr
NASDAQ-Aktie Metsera im Fokus: Pfizer steht womöglich vor Milliarden-Übernahme von Metsera - Entsteht nun ein neuer Novo Nordisk-Konkurrent? | finanzen.net

Der US-Pharmakonzern Pfizer könnte bald mit einem milliardenschweren Zukauf in den lukrativen Markt mit Abnehmmitteln einsteigen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Metsera Inc Registered Shs
33,32 USD -2,58 USD -7,19%
Charts|News|Analysen
Novo Nordisk
52,50 EUR 0,06 EUR 0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Pfizer Inc.
20,56 EUR 0,18 EUR 0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Unternehmen stehe kurz vor der Übernahme des Entwicklers von Medikamenten gegen Fettleibigkeit Metsera für 7,3 Milliarden US-Dollar (6,2 Mrd Euro), berichtet die "Financial Times" (FT). Dies wäre zudem die erste große Transaktion des US-Pharmakonzerns seit zwei Jahren.

Im Rahmen der Übernahme bietet Pfizer für Metsera dem Zeitungsbericht zufolge 47,50 US-Dollar in bar pro Aktie und weitere 22,50 US-Dollar bei Erreichen bestimmter Leistungsziele. Dadurch könnte Metsera mit bis zu 7,3 Milliarden US-Dollar bewertet werden. Die Metsera-Aktie ging am Freitagabend mit 33,32 US-Dollar aus dem New Yorker Handel.

Die Übernahme könnte bereits am heutigen Montag bekannt gegeben werden, hieß es weiter. Pfizer selbst war in diesem Jahr mit einem eigenen Medikament zur Gewichtsreduktion in klinischen Studien gescheitert. Pfizer und Metsera haben nicht auf Anfragen der Zeitung reagiert.

Unter der Führung seines langjährigen Vorstandsvorsitzenden Albert Bourla versucht Pfizer, den Aktienkurs des Unternehmens zu steigern. Die Aktien sind seit ihrem Hoch Ende 2021 während der Covid-19-Pandemie, als das Unternehmen einen Blockbuster-Impfstoff produzierte, um mehr als die Hälfte gefallen. Das Papier schloss am Freitag bei 24 US-Dollar - damit betrug der Marktwert des Arzneimittelherstellers gut 136 Milliarden US-Dollar.

/mne/nas/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

In eigener Sache

