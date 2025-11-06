Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple zeigt sich am Donnerstagabend fester

DAX23.734 -1,3%Est505.611 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,12 -1,6%Nas23.204 -1,3%Bitcoin88.050 -2,6%Euro1,1547 +0,5%Öl63,39 -0,3%Gold3.988 +0,2%
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
06.11.25 20:23 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Apple. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 271,63 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
235,30 EUR 0,30 EUR 0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr ging es für das Apple-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 271,63 USD. Kurzfristig markierte die Apple-Aktie bei 273,37 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 268,20 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 7.396.436 Apple-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 01.11.2025 auf bis zu 277,32 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 2,09 Prozent Plus fehlen der Apple-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 169,22 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 37,70 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Apple-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,02 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,13 USD ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 272,00 USD an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Apple am 30.10.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,85 USD, nach 0,97 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Apple 102,47 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 94,93 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Apple wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 29.01.2026 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Apple-Aktie in Höhe von 8,20 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Apple Inc.

DatumRatingAnalyst
08:01Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Apple NeutralUBS AG
03.11.2025Apple KaufenDZ BANK
03.11.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08:01Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025Apple KaufenDZ BANK
03.11.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Apple BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Apple NeutralUBS AG
03.11.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
31.10.2025Apple NeutralUBS AG
31.10.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
27.10.2025Apple NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
20.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
13.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
03.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
02.05.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.

