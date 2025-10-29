DAX24.124 -0,6%Est505.706 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,45 +2,9%Nas23.899 +0,3%Bitcoin95.792 -1,2%Euro1,1588 -0,5%Öl64,88 +0,7%Gold3.937 -0,1%
Nach Fed-Entscheid: US-Börsen uneins -- DAX schließt schwächer -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz, Coinbase, NVIDIA, D-Wave, BYD, PayPal, adidas, DroneShield im Fokus
D-Wave Quantum-Aktie: Extreme Kursrally trifft auf hohe Volatilität
Vor Bilanz: Hochstufung für Coinbase-Aktie - Das sind die Gründe für JPMorgans Optimismus
Aktienentwicklung

Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tritt am Abend auf der Stelle

29.10.25 20:23 Uhr
Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tritt am Abend auf der Stelle

Die Aktie von Apple zeigt am Mittwochabend wenig Änderung. Die Apple-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 268,92 USD an der Tafel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
231,95 EUR 1,50 EUR 0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Apple-Aktie zeigte sich um 20:08 Uhr stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 268,92 USD. Die Apple-Aktie legte bis auf 271,40 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die höchsten Verluste verbuchte die Apple-Aktie bis auf 267,12 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 269,37 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 7.826.432 Apple-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 29.10.2025 auf bis zu 271,40 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,92 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 169,22 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,07 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,980 USD an Apple-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,03 USD aus. Analysten bewerten die Apple-Aktie im Durchschnitt mit 247,30 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 31.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,57 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,40 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 94,04 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 85,78 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Apple am 30.10.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,38 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

Redaktion finanzen.net

iPhone Air floppt: Apple-Aktie trotz massiven Produktionkürzungen stabil - das nächste Debakel?

Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Apple von vor einem Jahr abgeworfen

Litecoin-Entwickler Charlie Lee: Wer steckt eigentlich hinter dem Litecoin?

In eigener Sache

Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Analysen zu Apple Inc.

DatumRatingAnalyst
28.10.2025Apple OutperformBernstein Research
27.10.2025Apple NeutralUBS AG
27.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
27.10.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.10.2025Apple NeutralUBS AG
mehr Analysen