AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Mittag billiger

So entwickelt sich AstraZeneca

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von AstraZeneca. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 134,84 GBP.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der London-Sitzung 0,3 Prozent auf 134,84 GBP. Der Kurs der AstraZeneca-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 134,28 GBP nach. Bei 134,40 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 174.176 AstraZeneca-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 135,48 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,47 Prozent könnte die AstraZeneca-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 95,74 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AstraZeneca-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP an AstraZeneca-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,25 USD. Das durchschnittliche Kursziel der AstraZeneca-Aktie wird bei 145,29 GBP angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte AstraZeneca am 06.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,22 GBP. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 0,71 GBP je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 11,27 Mrd. GBP gegenüber 10,43 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.02.2026 terminiert.

In der AstraZeneca-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,17 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

