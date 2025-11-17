AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca gewinnt am Montagmittag an Boden
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von AstraZeneca. Die AstraZeneca-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 135,56 GBP.
Die AstraZeneca-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:49 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 135,56 GBP. Die AstraZeneca-Aktie legte bis auf 135,80 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 135,30 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten 94.764 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.11.2025 bei 135,80 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,18 Prozent. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 95,74 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 29,37 Prozent würde die AstraZeneca-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass AstraZeneca-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,25 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete AstraZeneca 2,46 GBP aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 145,86 GBP für die AstraZeneca-Aktie.
AstraZeneca ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,22 GBP, nach 0,71 GBP im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,98 Prozent auf 11,27 Mrd. GBP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,43 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.02.2026 erfolgen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,17 USD je AstraZeneca-Aktie.
AstraZeneca-Aktie dreht ins Plus: Wachstum dank starker Medikamentenpipeline
Novo Nordisk-Aktie rutscht weiter ab: US-Deal könnte Trendwende bringen - UBS bleibt vorsichtig
AstraZeneca-Aktie aber tiefer: Einigung mit US-Regierung auf Zollnachlass bei Medikamentenpreissenkung
