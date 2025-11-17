AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca tendiert am Vormittag fester

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von AstraZeneca. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 135,60 GBP zu.

Im London-Handel gewannen die AstraZeneca-Papiere um 09:07 Uhr 0,2 Prozent. Bei 135,80 GBP erreichte die AstraZeneca-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den London-Handel startete das Papier bei 135,30 GBP. Zuletzt wechselten 31.654 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 17.11.2025 auf bis zu 135,80 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AstraZeneca-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 95,74 GBP. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 29,40 Prozent könnte die AstraZeneca-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,25 USD. Im Vorjahr hatte AstraZeneca 2,46 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 145,86 GBP aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AstraZeneca am 06.11.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,22 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,71 GBP je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,27 Mrd. GBP vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,43 Mrd. GBP in den Büchern standen.

Am 05.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,17 USD je AstraZeneca-Aktie belaufen.

