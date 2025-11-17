AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca gewinnt am Nachmittag an Boden
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von AstraZeneca. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,4 Prozent auf 135,90 GBP zu.
Um 15:53 Uhr ging es für das AstraZeneca-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 135,90 GBP. Die AstraZeneca-Aktie zog in der Spitze bis auf 136,20 GBP an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 135,30 GBP. Der Tagesumsatz der AstraZeneca-Aktie belief sich zuletzt auf 243.892 Aktien.
Am 17.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 136,20 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AstraZeneca-Aktie derzeit noch 0,22 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 95,74 GBP ab. Mit einem Kursverlust von 29,55 Prozent würde die AstraZeneca-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
AstraZeneca-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,25 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 145,86 GBP je AstraZeneca-Aktie aus.
Am 06.11.2025 äußerte sich AstraZeneca zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,22 GBP. Im letzten Jahr hatte AstraZeneca einen Gewinn von 0,71 GBP je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,27 Mrd. GBP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AstraZeneca einen Umsatz von 10,43 Mrd. GBP eingefahren.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von AstraZeneca wird am 05.02.2026 gerechnet.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,17 USD je AstraZeneca-Aktie belaufen.
