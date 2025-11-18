AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Nachmittag schwächer

Blick auf AstraZeneca-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von AstraZeneca. Das Papier von AstraZeneca gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 135,52 GBP abwärts.

Das Papier von AstraZeneca gab in der London-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 135,52 GBP abwärts. Die AstraZeneca-Aktie gab in der Spitze bis auf 135,10 GBP nach. Bei 138,00 GBP eröffnete der Anteilsschein. Von der AstraZeneca-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 678.671 Stück gehandelt.

Bei 138,84 GBP erreichte der Titel am 18.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 95,74 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 2,46 GBP an AstraZeneca-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,25 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 145,86 GBP für die AstraZeneca-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AstraZeneca am 06.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,22 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,71 GBP je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat AstraZeneca im vergangenen Quartal 11,27 Mrd. GBP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AstraZeneca 10,43 Mrd. GBP umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 05.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 9,17 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

