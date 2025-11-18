AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca zieht am Dienstagmittag an

So entwickelt sich AstraZeneca

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die AstraZeneca-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 136,30 GBP.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der London-Sitzung 0,3 Prozent auf 136,30 GBP zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AstraZeneca-Aktie bisher bei 138,84 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 138,00 GBP. Der Tagesumsatz der AstraZeneca-Aktie belief sich zuletzt auf 437.692 Aktien.

Bei 138,84 GBP markierte der Titel am 18.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AstraZeneca-Aktie derzeit noch 1,86 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 95,74 GBP am 10.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

AstraZeneca-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,46 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,25 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 145,86 GBP.

AstraZeneca ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,22 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,71 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,27 Mrd. GBP vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,43 Mrd. GBP in den Büchern standen.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von AstraZeneca wird am 05.02.2026 gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 9,17 USD je AstraZeneca-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

