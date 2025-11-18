AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Dienstagvormittag im Plus

Kurs der AstraZeneca

Die Aktie von AstraZeneca zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das AstraZeneca-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 137,18 GBP.

Das Papier von AstraZeneca konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,9 Prozent auf 137,18 GBP. Im Tageshoch stieg die AstraZeneca-Aktie bis auf 138,84 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 138,00 GBP. Zuletzt wechselten 130.334 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.

Am 18.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 138,84 GBP an. Der derzeitige Kurs der AstraZeneca-Aktie liegt somit 1,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 95,74 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AstraZeneca-Aktie 43,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,46 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,25 USD je AstraZeneca-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 145,86 GBP je AstraZeneca-Aktie an.

Am 06.11.2025 lud AstraZeneca zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,22 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,71 GBP je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,98 Prozent auf 11,27 Mrd. GBP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,43 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 05.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AstraZeneca einen Gewinn von 9,17 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

