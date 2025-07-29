DAX24.198 -0,3%ESt505.443 -0,5%Top 10 Crypto15,81 -2,4%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.279 -0,8%Euro1,1647 ±-0,0%Öl67,20 +0,2%Gold3.334 -0,4%
So bewegt sich AstraZeneca

AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Mittag auf rotem Terrain

21.08.25 12:06 Uhr
AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Mittag auf rotem Terrain

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AstraZeneca-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,5 Prozent auf 119,15 GBP ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AstraZeneca PLC
137,95 EUR 1,15 EUR 0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die AstraZeneca-Aktie notierte um 11:48 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 119,15 GBP. Die AstraZeneca-Aktie gab in der Spitze bis auf 119,02 GBP nach. Bei 119,38 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 114.881 AstraZeneca-Aktien.

Am 04.09.2024 markierte das Papier bei 133,38 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AstraZeneca-Aktie derzeit noch 11,94 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 95,74 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AstraZeneca-Aktie 19,65 Prozent sinken.

AstraZeneca-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,58 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 138,72 GBP.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte AstraZeneca am 29.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,18 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AstraZeneca ein EPS von 0,98 GBP je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 10,82 Mrd. GBP gegenüber 10,25 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 9,11 USD je AstraZeneca-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

Analysen zu AstraZeneca PLC

DatumRatingAnalyst
05.08.2025AstraZeneca BuyUBS AG
04.08.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
01.08.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
30.07.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
29.07.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
