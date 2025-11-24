AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Mittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von AstraZeneca. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 138,72 GBP zu.

Die AstraZeneca-Aktie notierte im London-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 138,72 GBP. Der Kurs der AstraZeneca-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 139,32 GBP zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 139,32 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten AstraZeneca-Aktien beläuft sich auf 119.427 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (139,32 GBP) erklomm das Papier am 24.11.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 95,74 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten AstraZeneca-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,46 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,25 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AstraZeneca-Aktie bei 145,86 GBP.

AstraZeneca ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. AstraZeneca hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,22 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,71 GBP je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,98 Prozent auf 11,27 Mrd. GBP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,43 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

AstraZeneca wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 vorlegen.

Experten taxieren den AstraZeneca-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,18 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

