AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca zeigt sich am Montagvormittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von AstraZeneca. Das Papier von AstraZeneca legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 138,54 GBP.

Die AstraZeneca-Aktie stieg im London-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 138,54 GBP. In der Spitze gewann die AstraZeneca-Aktie bis auf 139,32 GBP. Bei 139,32 GBP eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 38.284 AstraZeneca-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 139,32 GBP erreichte der Titel am 24.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der AstraZeneca-Aktie liegt somit 0,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 95,74 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AstraZeneca-Aktie 30,89 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten AstraZeneca-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,25 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 145,86 GBP.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte AstraZeneca am 06.11.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,22 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,71 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 11,27 Mrd. GBP vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 10,43 Mrd. GBP umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.02.2026 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass AstraZeneca im Jahr 2025 9,18 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

