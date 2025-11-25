DAX23.236 ±-0,0%Est505.533 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,93 -4,2%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.779 -1,1%Euro1,1534 +0,1%Öl63,24 -0,2%Gold4.136 ±-0,0%
AstraZeneca im Fokus

AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca tritt am Dienstagmittag auf der Stelle

25.11.25 12:05 Uhr
Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von AstraZeneca. Die AstraZeneca-Aktie kam im London-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 139,40 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AstraZeneca PLC
158,25 EUR 0,35 EUR 0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei der AstraZeneca-Aktie ließ sich um 11:48 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 139,40 GBP. Bei 139,40 GBP erreichte die AstraZeneca-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Abwärtsbewegung der AstraZeneca-Aktie ging bis auf 138,52 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 138,74 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 206.794 AstraZeneca-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.11.2025 auf bis zu 138,84 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die AstraZeneca-Aktie damit 0,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 95,74 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Mit Abgaben von 31,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 2,46 GBP an AstraZeneca-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,25 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 145,86 GBP an.

Am 06.11.2025 äußerte sich AstraZeneca zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,22 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AstraZeneca noch ein Gewinn pro Aktie von 0,71 GBP in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 11,27 Mrd. GBP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,43 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Die AstraZeneca-Bilanz für Q4 2025 wird am 05.02.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,18 USD je Aktie in den AstraZeneca-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

AstraZeneca-Aktie steigt: Milliardensumme in Ausbau der Maryland-Standorte investiert

AstraZeneca-Aktie dreht ins Plus: Wachstum dank starker Medikamentenpipeline

Novo Nordisk-Aktie rutscht weiter ab: US-Deal könnte Trendwende bringen - UBS bleibt vorsichtig

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

DatumMeistgelesen
Analysen zu AstraZeneca PLC

DatumRatingAnalyst
10:51AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
14.11.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
12.11.2025AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
10.11.2025AstraZeneca HaltenDZ BANK
10.11.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.11.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
10.11.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
10.11.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025AstraZeneca BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.11.2025AstraZeneca BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2025AstraZeneca HaltenDZ BANK
18.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
17.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
08.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
01.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10:51AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
12.11.2025AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
07.11.2025AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
22.10.2025AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
16.10.2025AstraZeneca SellDeutsche Bank AG

