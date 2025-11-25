AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Vormittag leichter

Aktienentwicklung

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die AstraZeneca-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 138,96 GBP.

Das Papier von AstraZeneca befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,3 Prozent auf 138,96 GBP ab. Das bisherige Tagestief markierte AstraZeneca-Aktie bei 138,62 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 138,74 GBP. Zuletzt wurden via London 46.423 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (139,70 GBP) erklomm das Papier am 24.11.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AstraZeneca-Aktie 0,53 Prozent zulegen. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 95,74 GBP. Der derzeitige Kurs der AstraZeneca-Aktie liegt somit 45,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für AstraZeneca-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,25 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 145,86 GBP je AstraZeneca-Aktie an.

AstraZeneca ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,22 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 0,71 GBP je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 11,27 Mrd. GBP vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 10,43 Mrd. GBP umgesetzt.

AstraZeneca dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,18 USD je AstraZeneca-Aktie.

