AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Nachmittag stärker

Die Aktie von AstraZeneca zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die AstraZeneca-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 140,90 GBP.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 140,90 GBP zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AstraZeneca-Aktie bisher bei 141,40 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 138,74 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 472.058 AstraZeneca-Aktien.

Bei 141,40 GBP erreichte der Titel am 25.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 0,35 Prozent Plus fehlen der AstraZeneca-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 95,74 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,46 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,25 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 145,86 GBP.

AstraZeneca gewährte am 06.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,22 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AstraZeneca ein EPS von 0,71 GBP je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,27 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,43 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Am 05.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von AstraZeneca veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,18 USD je AstraZeneca-Aktie belaufen.

