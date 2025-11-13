BASF Aktie News: BASF tendiert am Nachmittag nordwärts
Die Aktie von BASF gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 44,03 EUR.
Um 15:52 Uhr sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 44,03 EUR zu. Die BASF-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 44,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,90 EUR. Zuletzt wechselten 711.891 BASF-Aktien den Besitzer.
Bei 55,06 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,05 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,40 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass BASF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,25 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BASF 2,25 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BASF-Aktie bei 44,90 EUR.
Am 29.10.2025 hat BASF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,32 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,96 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 14,33 Mrd. EUR im Vergleich zu 15,74 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 27.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,64 EUR je BASF-Aktie.
