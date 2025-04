BASF Aktie News: BASF am Nachmittag in Grün

Kursverlauf

Die Aktie von BASF gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,6 Prozent im Plus bei 44,27 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von BASF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,6 Prozent auf 44,27 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BASF-Aktie bisher bei 44,71 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 43,94 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 1.912.097 Stück.

Bei 55,06 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 37,40 EUR. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 15,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,25 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,32 EUR. Analysten bewerten die BASF-Aktie im Durchschnitt mit 52,14 EUR.

Am 28.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,88 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,78 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 15,86 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,87 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 02.05.2025 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte BASF möglicherweise am 29.07.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,21 EUR je Aktie belaufen.

