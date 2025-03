BASF Aktie News: BASF tendiert am Nachmittag tiefer

So entwickelt sich BASF

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BASF. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 49,96 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die BASF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 49,96 EUR ab. In der Spitze büßte die BASF-Aktie bis auf 49,66 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 50,32 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 988.277 BASF-Aktien.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,06 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BASF-Aktie 10,22 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 40,18 EUR. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 24,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 3,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,32 EUR je BASF-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 55,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 28.02.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,88 EUR. Im Vorjahresquartal waren -1,78 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,09 Prozent auf 15,86 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,87 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.05.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 23.04.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 3,43 EUR in den Büchern stehen haben wird.

